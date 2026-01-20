Аракчи подчеркнул, что иранское правительство должно "защищать народ от вооружённых террористов и убийств в стиле ДЕАШ, которые открыто поддерживаются Моссадом".

Министр отметил, что решение о его недопуске на форум было принято, несмотря на то, что "геноцид палестинцев и массовое убийство 71 000 невинных людей не заставили отменить приглашение, направленное израильским официальным лицам".

Он добавил что если форум демонстрировать приверженность "моральным принципам", то ему "следует быть последовательным, поскольку откровенные двойные стандарты лишь демонстрируют моральную распущенность и интеллектуальное банкротство".

Напомним, что в швейцарском горнолыжном курорте Давос 19 января начался 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). В нынешнем году мероприятие проходит под девизом "Дух диалога" (A Spirit of Dialogue). Мероприятие продлится до 23 января. В этом году в нем примут участие 3 тысячи человек из 130 стран.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетит в Давос с рекордной делегацией в 300 человек.