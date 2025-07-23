Ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
Жители города почувствовали подземные толчки.
Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46Сегодня, 15:46
1052Фото: iStock
Сегодня, 23 июля, в Усть-Каменогорске произошло землетрясение, вызвавшее беспокойство среди жителей города, передает BAQ.KZ.
Информацию о землетрясении подтвердили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. В ведомстве отметили, что факт сейсмической активности действительно имел место, и на данный момент ведётся сбор подробных данных о магнитуде, эпицентре и возможных последствиях.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших не зарегистрировано. В соцсетях жители делятся сообщениями о вибрациях, которые ощущались на верхних этажах зданий.
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