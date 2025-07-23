Сегодня, 23 июля, в Усть-Каменогорске произошло землетрясение, вызвавшее беспокойство среди жителей города, передает BAQ.KZ.

Информацию о землетрясении подтвердили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. В ведомстве отметили, что факт сейсмической активности действительно имел место, и на данный момент ведётся сбор подробных данных о магнитуде, эпицентре и возможных последствиях.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших не зарегистрировано. В соцсетях жители делятся сообщениями о вибрациях, которые ощущались на верхних этажах зданий.