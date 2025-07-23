Сирены включили в Усть-Каменогорске спустя 15 минут после землетрясения
Толчки были раньше тревоги.
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23 июля в 15:37 в Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в районе Калбатау, примерно в 76 километрах от Усть-Каменогорска. Подземные толчки ощущались в самом городе, а также, по некоторым данным, в Семее.
Журналист BAQ.KZ, находившийся в этот момент в Усть-Каменогорске, подтвердил, что здание ощутимо дрожало. Несмотря на это, сирены и системы оповещения сработали лишь спустя 15 минут после толчков.
На момент публикации сотрудники ДЧС еще не предоставили официальную информацию о последствиях землетрясения.
Между тем, пользователи Android получили автоматическое уведомление об инциденте:
"Магнитуда 5.1. В 76,3 км от вас. 23 июля, 15:37. Источник: Android. Эпицентр — Калбатау"
Горожане отмечают, что после толчков улицы практически опустели. Службы экстренного реагирования пока никак не прокомментировали задержку в запуске системы оповещения.
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