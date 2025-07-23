23 июля в 15:37 в Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в районе Калбатау, примерно в 76 километрах от Усть-Каменогорска. Подземные толчки ощущались в самом городе, а также, по некоторым данным, в Семее.

Журналист BAQ.KZ, находившийся в этот момент в Усть-Каменогорске, подтвердил, что здание ощутимо дрожало. Несмотря на это, сирены и системы оповещения сработали лишь спустя 15 минут после толчков.

На момент публикации сотрудники ДЧС еще не предоставили официальную информацию о последствиях землетрясения.

Между тем, пользователи Android получили автоматическое уведомление об инциденте:

"Магнитуда 5.1. В 76,3 км от вас. 23 июля, 15:37. Источник: Android. Эпицентр — Калбатау"

Горожане отмечают, что после толчков улицы практически опустели. Службы экстренного реагирования пока никак не прокомментировали задержку в запуске системы оповещения.