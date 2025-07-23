После землетрясения 23 июля в Восточно-Казахстанской области в мессенджерах стали распространяться сообщения с призывами к жителям быть настороже и подготовить "тревожный чемоданчик", передает BAQ.KZ.

"Успокойтесь все. Но дома соберите тревожный чемоданчик. Я дозвонилась до МЧС – быть всем на готове. В течение суток – боевая готовность. Не расслабляться и без паники", – говорится в одном из сообщений, распространившихся среди жителей.

Тем временем в ДЧС сообщили, что прогнозных данных о возможных афтершоках от Национального научного центра сейсмологических исследований и информации не поступало.

Спасатели также напомнили 10 простых правил поведения при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте; Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; Отойдите от окон, мебели и люстр; Найдите укрытие возле капитальных стен; Покиньте помещение после прекращения толчков; Отключите воду, газ и электричество; Возьмите заранее собранный тревожный чемоданчик; Держитесь подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев; Будьте готовы к повторным толчкам; Помогите пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Усть-Каменогорске. Стоит отметить, что журналист BAQ.KZ, находившийся в этот момент в городе, подтвердил, что здания ощутимо дрожали. Несмотря на это, сирены и системы оповещения сработали лишь спустя 15 минут после толчков.

По данным ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, магнитуда землетрясения составила 5,1, эпицентр находился в районе села Калбатау. В Усть-Каменогорске и нескольких районах области ощущалась сейсмическая активность до 4 баллов.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. В ДЧС призывают доверять только официальным источникам информации.