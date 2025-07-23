В Усть-Каменогорске рекомендуют собрать "тревожный чемоданчик": будет ли повторное землетрясение?
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После землетрясения 23 июля в Восточно-Казахстанской области в мессенджерах стали распространяться сообщения с призывами к жителям быть настороже и подготовить "тревожный чемоданчик", передает BAQ.KZ.
"Успокойтесь все. Но дома соберите тревожный чемоданчик. Я дозвонилась до МЧС – быть всем на готове. В течение суток – боевая готовность. Не расслабляться и без паники", – говорится в одном из сообщений, распространившихся среди жителей.
Тем временем в ДЧС сообщили, что прогнозных данных о возможных афтершоках от Национального научного центра сейсмологических исследований и информации не поступало.
Спасатели также напомнили 10 простых правил поведения при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от окон, мебели и люстр;
- Найдите укрытие возле капитальных стен;
- Покиньте помещение после прекращения толчков;
- Отключите воду, газ и электричество;
- Возьмите заранее собранный тревожный чемоданчик;
- Держитесь подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Помогите пожилым и людям с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Усть-Каменогорске. Стоит отметить, что журналист BAQ.KZ, находившийся в этот момент в городе, подтвердил, что здания ощутимо дрожали. Несмотря на это, сирены и системы оповещения сработали лишь спустя 15 минут после толчков.
По данным ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, магнитуда землетрясения составила 5,1, эпицентр находился в районе села Калбатау. В Усть-Каменогорске и нескольких районах области ощущалась сейсмическая активность до 4 баллов.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. В ДЧС призывают доверять только официальным источникам информации.
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