ОСДП представила предвыборную программу и определила приоритеты кампании

В Астане проходит внеочередной XXV съезд Общенациональная социал-демократическая партия. Выступая на съезде, председатель партии Асхат Рахимжанов высказался о месте ОСДП на политическом поле страны и ее идеологических отличиях от других политических объединений, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Программа партии – это не набор предвыборных обещаний, а долгосрочный план реформ. Недостаточно только избирать представителей государственной власти. Необходимо также контролировать исполнение принятых ими решений и требовать конкретных результатов", – отметили в ОСДП.

Он также отметил, что ценности социал-демократии, по мнению партии, шире интересов отдельных политических сил и основываются на многолетнем практическом опыте работы с населением.

"Потому что на партийном поле осталась только социал-демократическая партия, которая говорит о том, что социальное равенство – это не пустой звук. Это цель, к которой мы идем, это цель, которой нужно добиться", – добавил Рахимжанов.

Выборы в Курултай пройдут 23 августа. На съезде ОСДП делегаты обсудили предвыборную платформу партии и утвердили список кандидатов для участия в избирательной кампании.