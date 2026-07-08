ОСДП выступила за постепенный переход Казахстана на четырехдневную рабочую неделю

Общенациональная социал-демократическая партия предложила поэтапно перейти к четырехдневной рабочей неделе без снижения доходов граждан. Об этом заявил руководитель Центрального аппарата ОСДП Максут Насибулов в ходе внеочередного XXV съезда партии в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, особое внимание в экономическом блоке предвыборной программы уделяется человеку труда, достойной заработной плате и безопасным условиям работы.

«В нашей программе особое значение придается человеку труда. Это достойная заработная плата, безопасные условия труда, создание новых рабочих мест», – отметил Насибулов.

Он подчеркнул, что партия также поддерживает сокращение продолжительности рабочей недели при сохранении уровня доходов населения.

«Мы поддерживаем поэтапный переход к четырехдневной рабочей неделе без снижения доходов граждан», – заявил руководитель Центрального аппарата ОСДП.

Кроме того, в партии выступают за развитие сельских территорий, модернизацию агропромышленного комплекса и создание современных условий жизни для жителей села.

Внеочередной XXV съезд ОСДП проходит в Астане 8 июля. Делегаты обсуждают предвыборную платформу партии и утверждают список кандидатов для участия в выборах в Курултай, которые состоятся 23 августа.