В Санкт-Петербурге начнётся судебное разбирательство в отношении Екатерины Бивол — бывшей супруги известного боксера Дмитрия Бивола. Рассмотрение дела запланировано на 29 января 2026 года и пройдет в Ленинском районном суде города, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Вечерний Бишкек".

Екатерину Бивол обвиняют в публичном разжигании межнациональной розни. Основанием для возбуждения дела стал видеоролик, опубликованный в её Telegram-канале в октябре 2025 года. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили в материале высказывания, которые, по заключению экспертов, унижают достоинство представителей кыргызской и казахской национальностей.

В отношении Бивол возбуждено административное производство. Санкции статьи предусматривают крупный штраф либо административный арест.

Сообщается, что это не первый судебный эпизод с участием Екатерины Бивол, однако именно это дело вызвало широкий общественный резонанс из-за характера высказываний, направленных против целых этнических групп.

Ранее сообщалось, что казахстанские правоохранительные органы установили контакт с российской стороной по делу бывшей супруги чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола - Екатерины Бивол.

МВД Казахстана возбудила уголовное дело в отношении Екатерины Бивол.