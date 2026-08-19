Осужденные шьют до 200 медхалатов в неделю в области Абай
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В учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы по области Абай осужденные осваивают востребованные профессии и работают в швейном цехе.
Как сообщают в Polisia.kz, они производят медицинские халаты и специальную одежду для сотрудников золотодобывающих предприятий.
Сколько продукции выпускают
Сегодня в швейном цехе работают более десяти осужденных. В дальнейшем количество рабочих мест планируют увеличить до 20.
Производство работает в стабильном режиме. За неделю здесь выпускают около 200 медицинских халатов и 100 комплектов специальной одежды.
Оплата труда производится сдельно и зависит от объема выполненной работы.
На что идут заработанные деньги
Полученный доход осужденные могут направлять на погашение судебных исковых обязательств, а также оказывать финансовую помощь своим семьям.
Один из работников рассказал, что уже больше месяца трудится в швейном цехе и за это время успел освоить новые навыки.
«Дома меня ждут жена и трое детей. Для меня важно, что даже находясь в учреждении, я могу честно трудиться, получать заработную плату и помогать своей семье. Хочу использовать полученные здесь навыки и после освобождения», – поделился осужденный.
Какие еще производства работают
В учреждении действуют четыре индивидуальных предпринимательства и два товарищества с ограниченной ответственностью.
Осужденные работают не только в швейном, но и в деревообрабатывающем и мебельном цехах. Кроме того, здесь организовано производство напитков и хозяйственного мыла.
По словам начальника отделения организации труда осужденных Еркина Исабекова, развитие производственной деятельности позволяет создавать новые рабочие места и помогать осужденным приобретать профессиональные навыки.
Полученный опыт и профессия должны помочь им после освобождения адаптироваться к самостоятельной жизни и вернуться к законной трудовой деятельности.
Ранее сообщалось, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области продолжается развитие производственных направлений с привлечением представителей бизнеса. Предприниматели открывают на территории учреждений производственные участки, создают рабочие места и обучают осужденных востребованным профессиям.
Одним из новых проектов стало производство мраморной брусчатки. Впервые такую продукцию начали выпускать на производственной площадке исправительного учреждения в Усть-Каменогорске.
Новую продукцию представили на выставке, организованной Департаментом УИС по ВКО совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен». Мероприятие позволило продемонстрировать действующие производства и познакомить потенциальных партнеров с возможностями предприятий, работающих на территории учреждений.
Помимо мраморной брусчатки, на выставке представили национальную деревянную посуду, мангалы, беседки, элементы благоустройства и другую продукцию. Изделия производятся осужденными под руководством индивидуальных предпринимателей.
Развитие таких производственных площадок позволяет одновременно поддерживать предпринимательскую инициативу и обеспечивать трудовую занятость осужденных. В процессе работы они получают практические навыки и осваивают профессии, которые могут быть востребованы после освобождения.
О том, как работают новые цифровые сервисы в УИС, читайте в нашем материале.
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