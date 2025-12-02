В Казахстане планируют освободить от НДС импортное сырье для производства лекарств. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.

"Разработан проект постановления правительства по освобождению от НДС импортируемой субстанции и сырья, используемых при производстве лекарственных средств, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС", - сказала министр.

Объем закупа казахстанских лекарственных средств достиг 170 млрд тенге. Ведомство планирует выстроить конкурентную среду между производителями казахстанской продукции.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил Министерству здравохранения обеспечить заключение соглашения с инвесторами для фармацевтической промышленности.