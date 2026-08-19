В Туркестанской области продолжается реализация крупного инвестиционного проекта в сфере тепличного производства «Ecoculture-Eurasia». Предприятие уже произвело 2 млн кг томатов, а после выхода комплекса на полную мощность объем производства планируют довести до 27 тыс. тонн в год.

Сколько томатов уже произвели

В 2025 году на площади 6,25 га высадили высокоурожайную рассаду томата сорта «Климон F1».

В рамках первого этапа предприятие уже собрало 2 млн кг, или 2 тыс. тонн, томатов.

При производстве используются современные агротехнологии, включая системы капельного орошения. Они позволяют более рационально использовать водные и энергетические ресурсы.

Как расширят тепличный комплекс

Строительство комплекса продолжается. Осенью 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще 37,5 га теплиц.

Таким образом, к концу года общая площадь производственных мощностей, введенных в рамках первого этапа проекта, превысит 50 га.

После выхода комплекса на проектную мощность ежегодное производство составит 27 тыс. тонн томатов.

Проект создаст более тысячи рабочих мест

Объем инвестиций в первый этап проекта составляет 42 млрд тенге.

Уже создано 130 постоянных рабочих мест для жителей региона. После выхода предприятия на полную мощность количество рабочих мест планируют увеличить до более 1 тыс.

Ожидается, что проект позволит увеличить объем отечественных овощей на внутреннем рынке, особенно в межсезонье, снизить зависимость от импорта и создать дополнительные возможности для экспорта казахстанской продукции.

Что даст проект региону

В Казахстане в целом также увеличивается производство овощей в условиях защищенного грунта.

По данным БНС, на 1 января 2026 года в стране насчитывалось 2,3 тыс. теплиц против 2,1 тыс. годом ранее.

За январь-июнь 2026 года валовой сбор сельхозкультур в закрытом грунте составил 110,4 тыс. тонн. В том числе собрано 62,7 тыс. тонн помидоров и 45,8 тыс. тонн огурцов.

Крупные тепличные проекты, такие как «Ecoculture-Eurasia», призваны укрепить отечественное овощеводство, повысить эффективность использования ресурсов и обеспечить регион новыми рабочими местами.

Ранее сообщалось, что Жамбылская область демонстрирует устойчивый рост инвестиционной активности и промышленного потенциала.

В индустриальной зоне «Тараз» реализуются два крупных проекта – завод по утилизации ТБО с инвестициями $175 млн и металлургическое предприятие стоимостью $130 млн. Их реализация позволит создать более 700 рабочих мест на этапе строительства и свыше 450 постоянных рабочих мест после выхода предприятий на мощность.

В целом инвестиционный пул региона включает 116 проектов общей стоимостью 5,6 трлн тенге, реализация которых позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест. В 2026 году планируется запустить 47 проектов на 471 млрд тенге, пять из них уже введены в эксплуатацию.

По итогам первого полугодия 2026 года инвестиции в основной капитал региона достигли 505,9 млрд тенге, увеличившись на 59,2% за год. Объем частных инвестиций составил 473,5 млрд тенге. При этом в первом квартале в область привлечено $333,2 млн прямых иностранных инвестиций при годовом плане $315 млн. По итогам 2025 года Жамбылская область заняла первое место в Казахстане по темпам роста ПИИ.

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