От мэра Лондона до офицера полиции Нью-Йорка: казахстанцы за рубежом

В последние годы всё больше казахстанцев занимают высокие должности в международных организациях, крупных компаниях и государственных структурах за рубежом. Среди них есть специалисты, признанные в мировых финансовых институтах, технологических корпорациях, дипломатической среде и политике. Также немало тех, кто родился в Казахстане, а затем построил карьеру за границей и достиг влиятельных позиций. Эта тенденция показывает конкурентоспособность казахстанских кадров на глобальном рынке труда. BAQ.KZ подготовил обзор казахстанцев, добившихся успеха за рубежом.

Казахский мэр в Лондоне

На прошлой неделе появилась информация о том, что уроженец Казахстана Санжар Абишев был избран мэром в Лондоне. Выдвинутый от Консервативной партии, он получил поддержку 2,3 тысячи избирателей и стал мэром района St. James, опередив соперника на 350 голосов. Санжару всего 33 года. Он окончил престижный Malvern College, затем университет, после чего стал членом исполнительного органа Westminster City Council.

Кандидат на высокий пост в Минфине США

Сауле Омарова, родившаяся в Казахстане, была одной из основных кандидаток на должность главы Управления контроля денежного обращения США. Она окончила МГУ, а затем переехала в США.

По данным The New York Times, Омарова работала специальным советником по вопросам регулирования в Министерстве финансов при администрации Джорджа Буша-младшего, а до этого пять лет - в юридической фирме Davis Polk & Wardwell.

Её научные работы отражают взгляды на финансовую систему. Она неоднократно заявляла, что неконтролируемый рост криптовалют может представлять серьёзную угрозу для банков. По её мнению, такие операции могут обходить контроль Федеральной резервной системы и других регуляторов.

Если бы она заняла этот пост, вероятно, усилился бы контроль за деятельностью крупных банков, таких как JPMorgan Chase и Citigroup, в сфере криптовалют.

Однако в декабре 2021 года Омарова отказалась от своей кандидатуры, и президент США Джо Байден удовлетворил её заявление.

Первая казашка-министр в Чехии

Жамиля Стегликова - первая женщина казахского происхождения, ставшая министром в Чехии, и первый в истории страны министр не чешского происхождения. В 2007–2009 годах она занимала пост министра по правам человека и делам национальных меньшинств.

Она родилась в Алматы в 1962 году. В 1988 году вместе с супругом переехала в Чехословакию, где начала общественную деятельность.

Одной из её ключевых инициатив стало создание агентства по социальной интеграции для районов, где проживают представители уязвимых групп. Также она участвовала в разработке закона против сталкинга и антидискриминационного законодательства.

Казахстанка-чиновник в Австралии

Казахстанка Мадина, проживающая в Австралии, привлекла внимание пользователей соцсетей своим видео, где она выступает на политической площадке.

Она рассказала, что работает государственным служащим и отвечает за продовольственные системы, которые охватывают экономику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность, экологию и здравоохранение.

По её словам, она делилась опытом работы и организовала образовательный воркшоп по вовлечению коренных народов в процесс принятия решений.

Казахстанец в полиции Нью-Йорка

Игорь Пинхасов, родившийся в Казахстане, в 2021 году был назначен заместителем инспектора полиции Нью-Йорка. Он переехал в США в 1996 году.

Свою карьеру начал в 2002 году как кадет, затем работал в детективных подразделениях и постепенно продвигался по службе. В 2017 году он возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью в Бронксе.

Уроженец Казахстана в крупной российской компании

В этом году бывший министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов был назначен главой компании "Сибмост".

Он родился в Петропавловске в 1961 году и окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. Ранее занимал руководящие должности в дорожной отрасли и государственных структурах России.

