От урожайности до погоды: как Казахстан планирует использовать ИИ в сельском хозяйстве
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В Казахстане планируют объединить основные данные о сельском хозяйстве в одной цифровой системе. В нее войдет информация о земле, погоде, урожайности, сельхозтехнике, поголовье скота, субсидиях и других направлениях отрасли.
Искусственный интеллект будут использовать для обработки этих данных, составления прогнозов и помощи в принятии решений. Об этом в ответ на запрос BAQ.KZ сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Проект предусмотрен Стратегией Digital Qazaqstan и станет одним из направлений цифровизации сельского хозяйства.
Сейчас различные данные и цифровые сервисы в аграрной отрасли работают разрозненно. В будущем их планируют объединить в одну систему.
«Отрасль будет переходить от фрагментированных решений к интегрированной модели управления по принципу "данные – прогноз – решение – результат", что позволит повысить эффективность, прозрачность и конкурентоспособность аграрной экономики», – сообщили в министерстве.
Что соберут в одной системе
Основой проекта станет единая база данных агропромышленного комплекса. В нее планируют включить сведения о земельных ресурсах и посевных площадях, погодных условиях, состоянии почвы, сельхозтехнике, поголовье скота, урожайности, субсидиях и логистике.
Проще говоря, информацию, которая сейчас относится к разным направлениям сельского хозяйства, хотят собрать в одном цифровом пространстве.
На ее основе для хозяйств планируют создавать цифровые профили. Собранные сведения также смогут использовать при распределении господдержки с учетом реальной продуктивности хозяйств и того, насколько эффективно они используют имеющиеся ресурсы.
Искусственный интеллект, в свою очередь, должен анализировать большие объемы информации и помогать составлять прогнозы.
В министерстве будущую систему называют своеобразной «цифровой операционной системой» сельского хозяйства. Предполагается, что она свяжет государственные сервисы, данные о производстве, финансовые инструменты и механизмы экспорта.
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