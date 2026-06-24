В Астане на два дня откроется ярмарка, где соберутся мастера из Павлодарской области.
27-28 июня жители и гости столицы смогут увидеть изделия ремесленников, художников и дизайнеров региона.
На креативной ярмарке представят украшения ручной работы, национальную одежду, музыкальные инструменты, керамику, изделия из дерева, кожи, кости и металла, а также картины местных художников. Здесь же можно будет познакомиться с работами народных мастеров и современными коллекциями дизайнеров региона Ертіс-Баян.
Гости ярмарки смогут не только посмотреть, но и поучаствовать. Будут проводиться мастер-классы по ювелирному делу, гончарному искусству и народным ремеслам. Мастера покажут, как создаются изделия, и расскажут о своих техниках.
27 июня в 12:00 состоится официальное открытие выставки. Вечером того же дня пройдет творческий вечер Open Stage Night. На сцене выступит казахстанский актер и певец Кобыланды Болат.
28 июня программа продолжится. Главным событием станет презентация книги "Я знаю!" поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. После нее пройдет поэтическо-музыкальный вечер "Между Иртышом и Есилем", где выступят поэты и музыканты.
Ярмарка будет проходить в Qazaq Creative Hub с 10:00 до 19:00 27 и 28 июня.
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