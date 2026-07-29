Отбасы банк смягчил требования по ипотеке: что изменилось
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Отбасы банк смягчил требования к залоговому жилью. Теперь ипотеку можно оформить на квартиры в панельных домах на 10 лет старше прежнего лимита, а также на частные дома из СИП-панелей, которые раньше не подходили под требования банка. Об этом сообщает Krisha.kz, передает BAQ.KZ.
Что изменилось по панельным домам
Банк принимает в залог жилье со стенами из панелей и плит на бетонной и керамзитобетонной основе, срок эксплуатации которых на день подачи кредитной заявки составляет не более 60 лет. Раньше лимит был 50 лет.
На практике это значит, что допустимый год постройки сместился с 1976-го на 1966-й. Квартиры в панельных домах 1960–1970-х годов, которые прежде часто не проходили по требованиям банка, теперь смогут участвовать в ипотечных сделках.
Какие частные дома теперь подходят
Второе нововведение касается домов из СИП-панелей. Раньше банк не принимал их в залог, теперь ипотеку по ним оформить можно.
Дом должен соответствовать нескольким условиям. Он эксплуатируется не более 5 лет на дату подачи заявки, построен из сертифицированных СИП-панелей и имеет капитальный фундамент из водостойких материалов, таких как бетон, железобетонные плиты или бутовый камень. Кроме того, у дома должна быть чистовая внутренняя и наружная отделка и подключение ко всем коммуникациям — воде, отоплению, канализации и электричеству.
Изменения расширяют выбор жилья на вторичном рынке, которое можно купить в ипотеку через Отбасы банк. Покупателям станет доступно больше квартир в старом панельном фонде, особенно в районах с советской застройкой.
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