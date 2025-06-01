Центр города сегодня превратился в одну большую цирковую арену: на бульваре Нуржол стартовал II Международный фестиваль клоунов, приуроченный ко Дню защиты детей, передает BAQ.KZ. Весёлое шествие открыл парад артистов из Казахстана, Италии, Испании, России и Бельгии, став настоящим праздником для всей семьи.

Клоуны в ярких костюмах, на ходулях, с мыльными пузырями и музыкальными номерами прошли от монумента "Байтерек" до парка "Ғашықтар". Весь маршрут сопровождался смехом, аплодисментами и фотосессиями - жители и гости Астаны с восторгом встречали артистов, не упуская возможности сделать селфи с жизнерадостными героями.

"Очень классная программа организована. Здесь очень много жителей и гостей города. Все фотографируются, пребывают в очень хорошем настроении", - поделилась впечатлениями одна из участниц парада, Дильназ Ертаева.

На фестивале выступали как признанные мастера, так и юные таланты. Среди звезд - легендарная семья Мутургановых, уличные артисты из Тараза, петербургский театр "Лицедеи", харизматичный испанец Хуго Санчес, эксцентричная итальянская пара Дэнни и Диво, а также бельгийский весельчак Барто.

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