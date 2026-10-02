Парк Первого Президента в Алматы откроют после реконструкции весной 2027 года

Реконструкцию парка Первого Президента в Алматы планируют завершить до конца 2026 года. Ввести объект в эксплуатацию намерены весной 2027 года, сообщил аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима, работы разделены на несколько этапов. Сейчас они ведутся в северной и южной частях парка. Около двух недель назад началось обновление пешеходной дорожки в форме ромба в центральной части.

«Основную часть работ должны завершить до конца 2026 года. Однако приемку парка планируем провести весной, а не зимой. Ориентировочно объект введут в эксплуатацию в марте–апреле», - сказал Калдыбеков.

Парк Первого Президента занимает 73 гектара и является одним из крупнейших общественных пространств Алматы.

В рамках реконструкции отремонтируют фонтанный комплекс и колоннаду у входа, благоустроят набережную канала М1, обновят пешеходные дорожки и обустроят террасные переходы.

На территории появятся сады разных типов, новые зоны отдыха и детские площадки. Игровые пространства предусмотрены как для дошкольников, так и для подростков.

Также в парке планируют обустроить спортивные площадки и построить новые объекты инфраструктуры.

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