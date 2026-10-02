Парк Первого Президента в Алматы откроют после реконструкции весной 2027 года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Реконструкцию парка Первого Президента в Алматы планируют завершить до конца 2026 года. Ввести объект в эксплуатацию намерены весной 2027 года, сообщил аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам акима, работы разделены на несколько этапов. Сейчас они ведутся в северной и южной частях парка. Около двух недель назад началось обновление пешеходной дорожки в форме ромба в центральной части.
«Основную часть работ должны завершить до конца 2026 года. Однако приемку парка планируем провести весной, а не зимой. Ориентировочно объект введут в эксплуатацию в марте–апреле», - сказал Калдыбеков.
Парк Первого Президента занимает 73 гектара и является одним из крупнейших общественных пространств Алматы.
В рамках реконструкции отремонтируют фонтанный комплекс и колоннаду у входа, благоустроят набережную канала М1, обновят пешеходные дорожки и обустроят террасные переходы.
На территории появятся сады разных типов, новые зоны отдыха и детские площадки. Игровые пространства предусмотрены как для дошкольников, так и для подростков.
Также в парке планируют обустроить спортивные площадки и построить новые объекты инфраструктуры.
Читайте также:
«Совминку» в Алматы ждёт масштабная модернизация: что изменится
Что будет с горами Алматы: студенты задали вопросы оператору Almaty SuperSki
Самое читаемое
- Контрабанда на миллиарды, осетр и оружие: что пограничники нашли за месяц
- Путинцева гарантировала Казахстану медаль Азиады в теннисе
- Справка о беременности не спасла: в Актау женщину арестовали за пьяную езду
- Танкеры возвращаются в Ормузский пролив: судоходство восстановилось до 80%
- Депутат Курултая предложил следить за военными на учениях с помощью дронов