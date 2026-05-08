Парламент одобрил в первом чтении поправки в закон о выборах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Парламент Республики Казахстан одобрил в первом чтении проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике Казахстан”", передает BAQ.KZ.
Документ на совместном заседании палат Парламента представил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
По его словам, законопроект разработан с учетом вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний, и направлен на совершенствование избирательного законодательства.
Кто вошел в состав комиссии
Для дальнейшего рассмотрения документа была создана совместная комиссия палат Парламента.
От Мажилис Парламента Республики Казахстан в состав комиссии вошли депутаты Марат Башимов, Мурат Ергешбаев, Снежанна Имашева и Унзила Шапак.
От Сенат Парламента Республики Казахстан в комиссию вошли Суиндик Алдашев, Нурлан Бекназаров, Мурат Кадырбек и Советбек Медебаев.
Председателем комиссии избран Нурлан Бекназаров.
Повторное голосование и новые ограничения для кандидатов
Законопроектом предлагается урегулировать порядок повторного голосования на выборах акимов в случае равенства голосов кандидатов.
Решение о проведении повторного голосования территориальная избирательная комиссия должна будет принять в течение месяца.
Также поправками уточняется порядок выдвижения кандидатов:
- одно лицо не сможет одновременно баллотироваться в депутаты маслихата и акимы;
- кандидат не сможет участвовать в выборах акима сразу по нескольким округам.
Новые правила агитации в интернете
Отдельный блок изменений касается предвыборной агитации в интернете.
Документ предусматривает, что кандидатам должны быть обеспечены равные условия для размещения агитационных материалов на онлайн-платформах.
При этом кандидаты от политических партий смогут использовать официальные сайты и социальные сети партий без дополнительных соглашений.
Кроме того, вводится запрет на финансирование вне избирательных фондов.
Кто сможет быть доверенным лицом
Поправки также затрагивают институт доверенных лиц.
Ими смогут быть только:
- граждане Казахстана;
- лица старше 18 лет.
При этом доверенное лицо не должно быть:
- кандидатом в Президенты;
- кандидатом в депутаты;
- кандидатом в акимы;
- членом местного самоуправления.
Требования к избиркомам станут жестче
В законопроекте предлагается усилить требования к членам избирательных комиссий.
В состав комиссий не смогут входить граждане, осужденные за:
- коррупционные преступления;
- тяжкие и особо тяжкие преступления.
Также повышается ответственность членов комиссий. За нарушение им может быть вынесено предупреждение, а при повторном нарушении в течение шести месяцев — прекращены полномочия.
Новые избирательные участки и порядок работы комиссий
Поправками предлагается урегулировать вопрос временного приостановления полномочий членов избиркомов в связи с:
- академическим отпуском;
- отпуском по уходу за ребенком.
На этот период вышестоящая комиссия сможет назначить другого члена комиссии.
Кроме того, предлагается создавать избирательные участки:
- в местах работы вахтовым методом;
- в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию отдельных лиц от общества.
По словам Жумангарина, принятие поправок позволит повысить прозрачность избирательного процесса, усилить ответственность его участников и обеспечить соблюдение всех процедур.
Читай также:
Парламент одобрил в первом чтении проект закона о Курултае
Законопроект о Президенте Казахстана приняли в первом чтении
Самое читаемое
- Непогода ожидается в ряде регионов Казахстана
- В Астане и Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
- Айбек Дадебай представил ключевые принципы и политический курс партии «Әділет»
- Карагандинка лишилась 1,9 млн тенге после знакомства в кафе
- В столице ограничат проезд возле «Астана Арены»