Парламент одобрил в первом чтении поправки в закон о выборах

Парламент Республики Казахстан одобрил в первом чтении проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике Казахстан”", передает BAQ.KZ.

Документ на совместном заседании палат Парламента представил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, законопроект разработан с учетом вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний, и направлен на совершенствование избирательного законодательства.

Кто вошел в состав комиссии

Для дальнейшего рассмотрения документа была создана совместная комиссия палат Парламента.

От Мажилис Парламента Республики Казахстан в состав комиссии вошли депутаты Марат Башимов, Мурат Ергешбаев, Снежанна Имашева и Унзила Шапак.

От Сенат Парламента Республики Казахстан в комиссию вошли Суиндик Алдашев, Нурлан Бекназаров, Мурат Кадырбек и Советбек Медебаев.

Председателем комиссии избран Нурлан Бекназаров.

Повторное голосование и новые ограничения для кандидатов

Законопроектом предлагается урегулировать порядок повторного голосования на выборах акимов в случае равенства голосов кандидатов.

Решение о проведении повторного голосования территориальная избирательная комиссия должна будет принять в течение месяца.

Также поправками уточняется порядок выдвижения кандидатов:

одно лицо не сможет одновременно баллотироваться в депутаты маслихата и акимы ;

; кандидат не сможет участвовать в выборах акима сразу по нескольким округам.

Новые правила агитации в интернете

Отдельный блок изменений касается предвыборной агитации в интернете.

Документ предусматривает, что кандидатам должны быть обеспечены равные условия для размещения агитационных материалов на онлайн-платформах.

При этом кандидаты от политических партий смогут использовать официальные сайты и социальные сети партий без дополнительных соглашений.

Кроме того, вводится запрет на финансирование вне избирательных фондов.

Кто сможет быть доверенным лицом

Поправки также затрагивают институт доверенных лиц.

Ими смогут быть только:

граждане Казахстана ;

; лица старше 18 лет.

При этом доверенное лицо не должно быть:

кандидатом в Президенты;

кандидатом в депутаты;

кандидатом в акимы;

членом местного самоуправления.

Требования к избиркомам станут жестче

В законопроекте предлагается усилить требования к членам избирательных комиссий.

В состав комиссий не смогут входить граждане, осужденные за:

коррупционные преступления ;

; тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также повышается ответственность членов комиссий. За нарушение им может быть вынесено предупреждение, а при повторном нарушении в течение шести месяцев — прекращены полномочия.

Новые избирательные участки и порядок работы комиссий

Поправками предлагается урегулировать вопрос временного приостановления полномочий членов избиркомов в связи с:

академическим отпуском;

отпуском по уходу за ребенком.

На этот период вышестоящая комиссия сможет назначить другого члена комиссии.

Кроме того, предлагается создавать избирательные участки:

в местах работы вахтовым методом;

в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию отдельных лиц от общества.

По словам Жумангарина, принятие поправок позволит повысить прозрачность избирательного процесса, усилить ответственность его участников и обеспечить соблюдение всех процедур.

