Парламент принял закон о новом статусе Астаны

Парламент во втором чтении принял Конституционный закон «О статусе столицы Республики Казахстан». Документ направлен на определение статуса столицы, повышение эффективности государственного управления и создание комфортной и безопасной городской среды.

Законом закрепляются особенности местного государственного управления, включая развитие столицы как политического, административного, культурного и экономического центра страны, а также укрепление её роли в международных отношениях.

Маслихат получит полномочия по установлению международных связей, согласованию проектов отчуждения недвижимости для госнужд и утверждению градостроительных регламентов. Акимат будет контролировать сроки строительства и реконструкции объектов, организовывать снос аварийного жилья, определять дома для ремонта в рамках единого архитектурного облика столицы и разрабатывать схемы дорожного движения.

Также закон регулирует вопросы территории, пригородной и лесопарковой зон, выполняющих экологические и рекреационные функции. Границы лесопарковой зоны будут устанавливаться Правительством по представлению акимата столицы.

Для этого создадут Архитектурно-градостроительный совет.

