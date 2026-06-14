Партия AMANAT продолжит существовать как юридическое лицо до завершения всех процедур
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Партия AMANAT юридически еще будет существовать, пока не завершат все процедуры, процесс займет примерно полгода. Об этом на брифинге после второго съезда партии сообщил член бюро Политсовета «Әділет» Рауан Кенжеханулы.
«Партия AMANAT как юридическое лицо еще какое-то время будет существовать, поскольку необходимо провести все процедуры. В этот период, пока партия юридически существует, маслихаты продолжат свою работу. Когда состоятся выборы либо начнется следующий процесс, связанный с деятельностью маслихатов, пока неизвестно», - сказал Рауан Кенжеханулы.
По его словам, до завершения юридического оформления присоединения AMANAT к партии «Әділет» депутаты, избранные от AMANAT, включая депутатов маслихатов, сохранят свои полномочия и легитимный статус. В этот период маслихаты продолжат работу в штатном режиме.
Напомним, ранее Рауан Кенжеханулы рассказал, что присоединение Amanat к Әділет станет важным изменением для всей политики страны.
II съезд партии «Әділет» проходит в Астане.
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