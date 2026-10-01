Пассажиров стало меньше: IATA зафиксировала снижение спроса на авиаперевозки

Мировой спрос на пассажирские авиаперевозки в августе 2026 года снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Главной причиной стало резкое сокращение перевозок на Ближнем Востоке, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Объем международных пассажирских перевозок уменьшился на 0,9%, внутренних – на 0,5%. При этом общая провозная емкость авиакомпаний выросла на 0,3%, а средняя загрузка пассажирских кресел составила 85,1%.

Самое заметное падение зафиксировано на Ближнем Востоке – спрос сократился сразу на 14,6%. В Северной Америке снижение составило 2,2%.

В остальных регионах пассажиропоток продолжил расти. Наиболее высокий рост показали Латинская Америка и Карибский бассейн – 5,3%, Африка – 4,4%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 1,4%, Европа – 0,7%.

В IATA отмечают, что без учета авиакомпаний Ближнего Востока мировой спрос на авиаперевозки в августе вырос бы на 0,6%.

Главный экономист IATA Мари Оуэнс-Томсен обратила внимание на факторы, которые могут повлиять на дальнейший спрос. Среди них – рост стоимости энергоносителей, снижение покупательной способности путешественников и геополитическая нестабильность. При этом расписания авиакомпаний на октябрь пока указывают на осторожный оптимизм: количество доступных кресел ожидается на 2% выше прошлогоднего уровня.

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