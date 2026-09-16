Казахстан и Азербайджан начали работу по возобновлению пассажирского сообщения по маршруту Курык - Баку - Курык. До остановки линии через Каспий ежегодно перевозили около 1,5 тыс. человек, передает BAQ.KZ.

Перезапуск обсуждали посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель и генеральный директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов.

Салахов сообщил, что работа по возобновлению пассажирских перевозок уже идет вместе с казахстанской стороной.

Казахстан рассчитывает, что после запуска маршрута спрос на поездки через Каспий вырастет. Паромное сообщение должно расширить туристические связи между двумя странами и добавить пассажирское направление к перевозкам по Среднему коридору.

На встрече обсуждались и грузовые потоки между портами Алят - Актау и Курык. Стороны рассматривают рост контейнерных перевозок и совместные инфраструктурные проекты.

Отдельно Казахстан призвал ускорить строительство совместного интермодального терминала в порту Алят.

Азербайджанская сторона сообщила, что к проработке проекта планируют перейти после обновления мастер-плана Бакинского порта.

Алят расположен примерно в 70 километрах к югу от Баку и обслуживает маршруты между Европой, Кавказом, Центральной Азией и Китаем.

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