Пассажирские паромы между Казахстаном и Азербайджаном хотят вернуть на Каспий
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Казахстан и Азербайджан начали работу по возобновлению пассажирского сообщения по маршруту Курык - Баку - Курык. До остановки линии через Каспий ежегодно перевозили около 1,5 тыс. человек, передает BAQ.KZ.
Перезапуск обсуждали посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель и генеральный директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов.
Салахов сообщил, что работа по возобновлению пассажирских перевозок уже идет вместе с казахстанской стороной.
Казахстан рассчитывает, что после запуска маршрута спрос на поездки через Каспий вырастет. Паромное сообщение должно расширить туристические связи между двумя странами и добавить пассажирское направление к перевозкам по Среднему коридору.
На встрече обсуждались и грузовые потоки между портами Алят - Актау и Курык. Стороны рассматривают рост контейнерных перевозок и совместные инфраструктурные проекты.
Отдельно Казахстан призвал ускорить строительство совместного интермодального терминала в порту Алят.
Азербайджанская сторона сообщила, что к проработке проекта планируют перейти после обновления мастер-плана Бакинского порта.
Алят расположен примерно в 70 километрах к югу от Баку и обслуживает маршруты между Европой, Кавказом, Центральной Азией и Китаем.
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