Турецкая авиакомпания SunExpress планирует открыть новое регулярное направление между Астаной и Измиром. Рейсы могут начать выполнять дважды в неделю.

Когда запустят новый маршрут

15 сентября представители SunExpress встретились с председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.

В ходе встречи стало известно о планах авиакомпании открыть регулярные рейсы по маршруту Измир – Астана – Измир.

Полеты планируется выполнять два раза в неделю — по средам и субботам. Для рейсов будут использоваться воздушные суда типа Boeing 737.

Какие еще рейсы увеличат

Помимо нового направления, SunExpress планирует увеличить частоту полетов между Алматы и Измиром.

С 25 октября 2026 года количество рейсов по маршруту Алматы – Измир увеличится с двух до трех в неделю.

Что даст новое авиасообщение

В Министерстве транспорта отмечают, что расширение географии полетов и увеличение количества рейсов создадут дополнительные возможности для пассажиров.

Ожидается, что новые и дополнительные рейсы будут способствовать развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

В ведомстве подчеркнули, что работа по расширению географии полетов и увеличению частоты рейсов по действующим направлениям продолжается.

Ранее сообщалось, что из двух мегаполисов Казахстана возобновятся рейсы в Дубай.

Регулярные рейсы по маршруту Алматы – Дубай – Алматы планируется возобновить с 1 октября 2026 года.

Рейсы Астана – Дубай – Астана начнут выполняться с 2 октября 2026 года.

В октябре частота полетов будет увеличиваться постепенно.

По маршруту Алматы – Дубай – Алматы авиакомпания планирует начать с 4 рейсов в неделю, увеличив их количество до 12 рейсов в неделю к концу октября.

На направлении Астана – Дубай – Астана количество рейсов увеличится с 3 до 10 в неделю.

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