Турецкая авиакомпания запустит новый маршрут из Астаны
Рейс будет осуществляться дважды в неделю.
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Турецкая авиакомпания SunExpress планирует открыть новое регулярное направление между Астаной и Измиром. Рейсы могут начать выполнять дважды в неделю.
Когда запустят новый маршрут
15 сентября представители SunExpress встретились с председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.
В ходе встречи стало известно о планах авиакомпании открыть регулярные рейсы по маршруту Измир – Астана – Измир.
Полеты планируется выполнять два раза в неделю — по средам и субботам. Для рейсов будут использоваться воздушные суда типа Boeing 737.
Какие еще рейсы увеличат
Помимо нового направления, SunExpress планирует увеличить частоту полетов между Алматы и Измиром.
С 25 октября 2026 года количество рейсов по маршруту Алматы – Измир увеличится с двух до трех в неделю.
Что даст новое авиасообщение
В Министерстве транспорта отмечают, что расширение географии полетов и увеличение количества рейсов создадут дополнительные возможности для пассажиров.
Ожидается, что новые и дополнительные рейсы будут способствовать развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.
В ведомстве подчеркнули, что работа по расширению географии полетов и увеличению частоты рейсов по действующим направлениям продолжается.
Ранее сообщалось, что из двух мегаполисов Казахстана возобновятся рейсы в Дубай.
Регулярные рейсы по маршруту Алматы – Дубай – Алматы планируется возобновить с 1 октября 2026 года.
Рейсы Астана – Дубай – Астана начнут выполняться с 2 октября 2026 года.
В октябре частота полетов будет увеличиваться постепенно.
По маршруту Алматы – Дубай – Алматы авиакомпания планирует начать с 4 рейсов в неделю, увеличив их количество до 12 рейсов в неделю к концу октября.
На направлении Астана – Дубай – Астана количество рейсов увеличится с 3 до 10 в неделю.
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