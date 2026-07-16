Пастбища на 582 млн теңге забрали у землепользователей в Костанайской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мендыкаринском районе Костанайской области государству вернули пастбища кадастровой стоимостью 582 млн теңге, которые использовались с нарушением земельного законодательства.
Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что два сельскохозяйственных предприятия, получившие земельные участки на территории Алешинского и Буденновского сельских округов, не использовали их по целевому назначению.
На пастбищах отсутствовало необходимое количество сельскохозяйственных животных для выпаса и заготовки кормов, что противоречит требованиям Земельного кодекса Республики Казахстан и Закона "О пастбищах".
По акту прокурорского надзора договоры аренды с землепользователями были расторгнуты.
В результате в государственную собственность возвращены пастбища общей площадью 175 гектаров кадастровой стоимостью 582 млн теңге.
В прокуратуре отметили, что контроль за соблюдением земельного законодательства остается одним из приоритетных направлений работы надзорных органов.
Ранее 78 бизнес-участков простаивали годами в Атырауской области. Их вернули в собственность государства, общая площадь состовляет 2182 гектара.
По данным прокуратуры региона, их кадастровая стоимость превышает 619 миллионов тенге.
Проверка показала, что участки, ранее выделенные под бизнес-проекты, жилищное строительство и другие цели, длительное время оставались без освоения. Фактически земля не использовалась по назначению, что замедляло вовлечение территорий в экономический оборот.
Читайте также:
Самое читаемое
- В СКО ремонтируют 35 километров трассы к границе с Россией
- После убийства казахстанца в Стамбуле задержаны киллеры международной группировки
- До 2 млн тенге и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансии июня
- От шоу-бизнеса до медицины: кого Respublica отправляет на выборы в Курултай
- Пять погибших из-за гололеда: впервые в Казахстане вынесли приговор за плохое содержание дороги