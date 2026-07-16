Пастбища на 582 млн теңге забрали у землепользователей в Костанайской области

В Мендыкаринском районе Костанайской области государству вернули пастбища кадастровой стоимостью 582 млн теңге, которые использовались с нарушением земельного законодательства.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что два сельскохозяйственных предприятия, получившие земельные участки на территории Алешинского и Буденновского сельских округов, не использовали их по целевому назначению.

На пастбищах отсутствовало необходимое количество сельскохозяйственных животных для выпаса и заготовки кормов, что противоречит требованиям Земельного кодекса Республики Казахстан и Закона "О пастбищах".

По акту прокурорского надзора договоры аренды с землепользователями были расторгнуты.

В результате в государственную собственность возвращены пастбища общей площадью 175 гектаров кадастровой стоимостью 582 млн теңге.

В прокуратуре отметили, что контроль за соблюдением земельного законодательства остается одним из приоритетных направлений работы надзорных органов.

Ранее 78 бизнес-участков простаивали годами в Атырауской области. Их вернули в собственность государства, общая площадь состовляет 2182 гектара.

По данным прокуратуры региона, их кадастровая стоимость превышает 619 миллионов тенге.

Проверка показала, что участки, ранее выделенные под бизнес-проекты, жилищное строительство и другие цели, длительное время оставались без освоения. Фактически земля не использовалась по назначению, что замедляло вовлечение территорий в экономический оборот.

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