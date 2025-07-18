Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова выступила с резким обращением к обществу после случаев нападения на медицинских работников, передаёт BAQ.KZ.

По ее словам, в последнее время участились случаи насилия в отношении медиков. Один из самых вопиющих эпизодов произошел в Костанае — в областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Пациент напал на врача, не захотев дожидаться своей очереди. От удара медик потерял сознание и был доставлен в реанимацию. Его состояние остается тяжелым.

Другой случай зафиксирован в Караганде, где подверглась нападению медсестра частной клиники.

"Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя, дежурант и ординатор. Остановите насилие против медицинских работников!" — заявила министр.

Альназарова подчеркнула, что подобные нападения недопустимы и расцениваются как угроза общественной безопасности. Она сообщила, что в сентябре в парламент будут внесены поправки об ужесточении ответственности за насилие в отношении медработников.

Совместно с Министерством внутренних дел принято решение о безотлагательном усилении охраны в приёмных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центров. Больницы будут оснащены видеонаблюдением, тревожными кнопками и круглосуточной охраной.

"Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это немыслимо и неприемлемо", — подчеркнула министр.

В завершение Альназарова призвала казахстанцев к уважению труда медиков и формированию культуры благодарности с детства.

Напомним, 17 июля в Костанайской областной больнице произошёл вопиющий случай: 34-летний хирург, только что завершивший сложную операцию, был избит пациентом во время приёма в приемном покое.