Павел Дуров высмеял решение Росфинмониторинга внести его в перечень террористов
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Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение Росфинмониторинга внести его в перечень террористов и экстремистов. Запись он опубликовал в своем Telegram-канале, передает BAQ.KZ.
«Россия признала меня "террористом" за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено "распространять информацию в интернете". Российские чиновники, очевидно, запутались в том, кто может запретить кому пользоваться интернетом», - написал он.
Через три минуты Дуров выложил коллаж с подписью на английском Don't get confused. На левой половине его собственное фото с надписью Terrorist, на правой глава МИД России Сергей Лавров, пожимающий руки представителям афганского «Талибана», с надписью Respected partners.
Первый пост набрал 1,7 млн просмотров, коллаж 1,6 млн.
Напомним, 30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень под номером 6895. Днем ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и что он объявляется в международный розыск.
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