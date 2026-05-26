Педагогам больше не придется писать статьи и сдавать лишние тесты

В Казахстане решили пересмотреть систему аттестации педагогов и убрать часть требований, которые годами вызывали недовольство среди учителей. Теперь педагогам больше не нужно писать статьи, разрабатывать авторские программы и проводить десятки показательных уроков ради отчетности, передает корреспондент BAQ.kz.

О новых изменениях министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала на брифинге в Правительстве.

По ее словам, главная задача министерства - дать учителям возможность заниматься своей основной работой: учить детей, а не тратить силы на формальные процедуры.

"Согласно новым правилам, требования по написанию статей полностью отсутствуют. Кроме того, исключены требования, которые ранее касались подготовки методических программ, учебных пособий и авторских разработок", - сообщила министр.

Открытых уроков станет меньше

Изменения коснулись и так называемых открытых уроков - одной из самых обсуждаемых тем среди педагогов.

Раньше от учителей фактически требовали проводить до 25 открытых занятий в год. Теперь этот показатель сократили до 3–4 уроков.

По словам министра, министерство хочет оценивать не показательные выступления, а реальную ежедневную работу учителя.

"Теперь приоритет отдается тому, как педагог проводит обычные уроки. Все учителя ежедневно ведут занятия, поэтому нет необходимости отдельно выделять их как “открытые уроки”", - пояснила Сулейменова.

Почему решили пересмотреть тестирование

Отдельно министр остановилась на системе тестирования педагогов. Именно она в последние годы вызывала больше всего жалоб.

По словам Жулдыз Сулейменовой, в феврале этого года около 80% педагогов дополнительного образования не смогли пройти первый этап тестирования. Причем среди них были и опытные специалисты со стажем 10–20 лет.

"Педагоги говорили о том, что тестовые вопросы не соответствуют их функциональным обязанностям. Изначально это рассматривалось как вопрос качества знаний. Но позже при анализе тестовых заданий выяснилось, что часть вопросов создавала для учителей избыточную нагрузку", - отметила министр.

Она подчеркнула, что аттестация не должна превращаться в источник постоянного стресса.

"Большинство наших учителей много лет учились и сегодня работают в школах. Провести 40 минут урока перед классом - это большой труд. У каждого ребенка свое психоэмоциональное состояние. В таких условиях вести урок - это почти подвиг", - сказала Сулейменова.

По словам министра, в ведомство поступили тысячи обращений от педагогов, которые жаловались на давление, тревожность и эмоциональное выгорание из-за тестов и постоянной отчетности.

Тест на предметные знания отменят

Одним из главных изменений стала отмена ОЗП - теста оценки предметных знаний - для действующих учителей.

"Уважаемые учителя, хочу поделиться с вами хорошей новостью. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева отменен ОЗП - тест оценки предметных знаний учителей. Это очень хорошее решение. Я считаю, что Президент оказывает вам большое доверие и поддержку", - заявила министр.

Теперь работающим педагогам больше не нужно будет сдавать этот тест при аттестации.

Однако полностью систему тестирования не отменяют. Проверка знаний сохранится для выпускников вузов, которые только приходят в профессию, а также для молодых педагогов при переходе на уровень "педагог-модератор".

Что будет с теми, кто уже сдавал тест

По данным министерства, около 51 тысячи педагогов уже успели пройти тестирование и набрать проходной балл. Они продолжат аттестацию по действующим правилам - с формированием портфолио и прохождением остальных этапов.

С сентября такие педагоги начнут получать соответствующие надбавки.

Кроме того, министерство пообещало вернуть деньги учителям, которые записались на платную пересдачу теста, но не успели ее пройти после отмены системы.

Что еще изменилось для учителей

Еще одно важное нововведение - перевод портфолио в электронный формат. Учителям больше не придется собирать бумажные справки и подписи вручную. Для этого сейчас дорабатывают специальную "платформу учителя".

Также министерство отменило обязательную разработку авторских программ, а педагогам, которые сейчас проходят аттестацию, пообещали сохранить все права и дать дополнительное время для загрузки документов.

Новые правила аттестации планируют полностью внедрить с января 2027 года.

