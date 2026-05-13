Учителей освободят от ответственности за детей вне школы
Мажилис принял во втором чтении закон, касающийся статуса педагогов, образования, здравоохранения и защиты прав детей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Согласно документу, педагоги будут отвечать за учеников только во время учебного процесса. При этом ответственность родителей за жизнь, здоровье и безопасность детей расширяется, передает BAQ.KZ.
Также учителям запретят одновременно вести отчётность в бумажном и электронном виде. В школах введут единые правила использования мобильных телефонов, а акиматы будут принимать меры для вовлечения школьников в научную деятельность.
Кроме того, закон создаёт условия для работы филиалов ведущих зарубежных университетов в Казахстане. Они смогут открываться при соблюдении государственных образовательных стандартов.
Отдельные поправки касаются медицинского образования. Предлагается новая модель: 6 лет обучения в вузе и 1 год интернатуры. После этого выпускники смогут начать медицинскую практику.
Читай также:
Педагоги выступили против передачи бюджета школ на районный уровень
Педагогам в Казахстане повысят выплаты после аттестации: что изменится
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии