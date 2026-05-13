Учителей освободят от ответственности за детей вне школы

Согласно документу, педагоги будут отвечать за учеников только во время учебного процесса. При этом ответственность родителей за жизнь, здоровье и безопасность детей расширяется, передает BAQ.KZ.

Также учителям запретят одновременно вести отчётность в бумажном и электронном виде. В школах введут единые правила использования мобильных телефонов, а акиматы будут принимать меры для вовлечения школьников в научную деятельность.

Кроме того, закон создаёт условия для работы филиалов ведущих зарубежных университетов в Казахстане. Они смогут открываться при соблюдении государственных образовательных стандартов.

Отдельные поправки касаются медицинского образования. Предлагается новая модель: 6 лет обучения в вузе и 1 год интернатуры. После этого выпускники смогут начать медицинскую практику.

Читай также:

Педагоги выступили против передачи бюджета школ на районный уровень

Педагогам в Казахстане повысят выплаты после аттестации: что изменится