Пенсионер спровоцировал возгорание автомобиля в Степногорске
Он разбил окно и бросил туда окурок.
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В Степногорске расследуют факт возгорания автомобиля Nissan Primera, произошедшего в поселке Пригородный.
По данным Polisia.kz, сообщение о пожаре поступило в управление полиции 28 июня. В тот же день владелица автомобиля обратилась с заявлением, сообщив, что около 17:00 неизвестный мужчина, по ее мнению, умышленно поджег принадлежащий ей автомобиль.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого. По предварительным данным, это пожилой житель города.
По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил стекло автомобиля и бросил в салон непотушенный окурок сигареты, после чего произошло возгорание транспортного средства.
Во время следственных действий он пояснил, что в тот день употреблял алкоголь и не помнит обстоятельств произошедшего, ссылаясь на сильное опьянение.
По данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются, окончательную правовую оценку действиям подозреваемого даст суд.
Ранее мужчина умышленно сжег сарай односельчанина в Жамбылской области.
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