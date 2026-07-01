Пенсионер спровоцировал возгорание автомобиля в Степногорске

В Степногорске расследуют факт возгорания автомобиля Nissan Primera, произошедшего в поселке Пригородный.

По данным Polisia.kz, сообщение о пожаре поступило в управление полиции 28 июня. В тот же день владелица автомобиля обратилась с заявлением, сообщив, что около 17:00 неизвестный мужчина, по ее мнению, умышленно поджег принадлежащий ей автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого. По предварительным данным, это пожилой житель города.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил стекло автомобиля и бросил в салон непотушенный окурок сигареты, после чего произошло возгорание транспортного средства.

Во время следственных действий он пояснил, что в тот день употреблял алкоголь и не помнит обстоятельств произошедшего, ссылаясь на сильное опьянение.

По данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются, окончательную правовую оценку действиям подозреваемого даст суд.

Ранее мужчина умышленно сжег сарай односельчанина в Жамбылской области.

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