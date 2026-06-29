Жамбылец сжег чужое имущество на 1,4 млн тенге после конфликта

Таласский районный суд Жамбылской области рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина М., обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

По материалам дела, в апреле 2026 года мужчина вместе со знакомым распивал алкоголь возле магазина в одном из сел. В это время несовершеннолетний сын потерпевшего высказал насмешки в их адрес, что вызвало конфликт. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой М. пригрозил сжечь дом потерпевшего.

Позже в тот же день подсудимый приехал к дому потерпевшего, облил горючей жидкостью сарай, где хранилось около 800 тюков сена, и поджег его зажигалкой. В результате огнем было уничтожено имущество, ущерб составил около 1,4 млн тенге.

Вина подсудимого была доказана показаниями сторон, свидетелей и результатами экспертиз.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Подсудимый полностью признал вину и просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Потерпевший, в свою очередь, простил обвиняемого и не настаивал на строгом наказании.

Суд учел смягчающие обстоятельства – признание вины, отсутствие судимости и возмещение ущерба. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом всех обстоятельств М. признан виновным и приговорен к 3 годам ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее карагандинец совершил поджог ради сокрытия кражи.

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