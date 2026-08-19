7 сентября 2026 года казахстанцы получат больше свободы в управлении пенсионными накоплениями. Вкладчики ЕНПФ смогут передавать управляющим инвестиционным портфелем до 100% средств, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов. Сейчас максимальная доля составляет 50%.

Нововведение позволит вкладчикам самостоятельно выбирать, кто будет управлять их пенсионными активами – Национальный банк или частная управляющая компания.

Что изменится с 7 сентября

До сих пор передать УИП можно было не более половины обязательных пенсионных накоплений. С сентября этот лимит увеличивается до 100%.

Это не означает, что пенсионные деньги можно будет снять или получить наличными. Речь идет исключительно о смене управляющего: накопления по-прежнему остаются в пенсионной системе и учитываются на индивидуальном пенсионном счете.

Вкладчик сможет выбрать УИП и передать ему часть или все доступные накопления.

Зачем передавать деньги УИП

Главное отличие заключается в подходе к инвестированию.

Национальный банк управляет пенсионными активами в рамках собственной инвестиционной стратегии, тогда как УИП предлагают свои инвестиционные портфели. Они могут различаться по структуре активов, уровню риска и потенциальной доходности.

Поэтому перед переводом средств важно не ориентироваться только на показатель доходности за отдельный период, а изучить инвестиционную стратегию компании, состав портфеля, финансовые показатели и уровень принимаемого риска.

Кто сможет управлять пенсионными накоплениями

Это не любая инвестиционная компания. К управлению пенсионными активами допускаются только УИП, соответствующие требованиям финансового регулятора.

Компании должны иметь лицензию на управление инвестиционным портфелем, достаточный собственный капитал, опыт работы на финансовом рынке и соответствовать другим установленным требованиям.

В настоящее время к управлению пенсионными активами допущены шесть компаний:

Alatau City Invest;

BCC Invest;

Halyk Global Markets;

Halyk Finance;

Centras Securities;

Tansar Capital.

При этом Halyk Global Markets уведомила ЕНПФ о расторжении договора с 1 января 2027 года. Поэтому новые заявления на передачу пенсионных активов этой компании уже не принимаются.

Как выбрать управляющую компанию

Здесь универсального ответа нет. Выбор УИП зависит от того, какую инвестиционную стратегию готов принять сам вкладчик.

Перед переводом средств стоит сравнить компании по нескольким параметрам: доходности, структуре инвестиционного портфеля, размеру пенсионных активов под управлением, финансовым показателям и применявшимся к компании мерам воздействия со стороны регулятора.

Все эти данные доступны на специальной интернет-платформе ЕНПФ.

Важно помнить, что более высокая потенциальная доходность обычно связана с более высоким уровнем риска. Поэтому решение о переводе пенсионных накоплений требует внимательного изучения условий.

Как перевести накопления

Сначала необходимо выбрать УИП из официального реестра компаний, допущенных к управлению пенсионными активами.

После этого заявление можно подать в личном кабинете на сайте ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи либо в любом отделении Фонда.

Статус заявления доступен в личном кабинете и мобильном приложении ЕНПФ.

Процедура подачи и обработки заявлений автоматизирована, а передача средств осуществляется в сроки, установленные законодательством.

Можно ли передумать

Вкладчик может изменить выбранного управляющего или вернуть пенсионные накопления под управление Национального банка в установленном порядке.

При этом после перевода средств в УИП повторно изменить управляющую компанию или вернуть деньги под управление Национального банка можно не ранее чем через год.

Что будет с пенсионным счетом

Сам счет никуда не исчезает. ЕНПФ остается единым учетным и информационным центром для всех вкладчиков независимо от того, кто управляет их пенсионными активами.

В личном кабинете можно увидеть доступную сумму для перевода, подать заявление, выбрать или изменить УИП, оформить возврат средств под управление Национального банка и отслеживать статус заявления.

Расширение лимита до 100% дает вкладчикам больше возможностей самостоятельно выбирать способ управления пенсионными накоплениями. Но вместе с дополнительной свободой появляется и необходимость принимать более взвешенное финансовое решение.

Перед переводом средств стоит внимательно изучить предложения УИП и оценить не только возможную доходность, но и риски, инвестиционную стратегию и результаты работы компании.