С 7 сентября 2026 года в Казахстане расширятся инвестиционные возможности вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда.

Новые правила позволят казахстанцам самостоятельно выбирать стратегии управления своими пенсионными накоплениями и формировать инвестиционный портфель с учетом личных целей.

Что изменится

После вступления изменений в силу вкладчики смогут передавать в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем до 100% своих пенсионных накоплений.

Кроме того, они смогут самостоятельно определить объем средств для передачи, выбрать одну или несколько управляющих компаний, а также распределить накопления между разными инвестиционными портфелями.

Эти изменения направлены на то, чтобы вкладчики получили больше возможностей для выбора подходящей стратегии и могли учитывать потенциальную доходность и уровень риска.

Какие инвестиционные портфели будут доступны

Каждый УИП сможет предложить до трех вариантов инвестиционных портфелей:

консервативный – с более низким уровнем риска;

умеренный – со сбалансированным подходом;

рискованный – с возможностью получения большей доходности при более высоких рисках.

Выбор портфеля будет зависеть от финансовых целей, возраста и отношения вкладчика к риску.

Где можно сравнить стратегии

Для удобства вкладчиков ЕНПФ запустил интернет-платформу invest.enpf.kz. На ней можно ознакомиться с информацией о доходности различных инвестиционных портфелей, сравнить результаты управления активами Национальным банком и управляющими компаниями.

Платформа поможет вкладчикам оценить предложения и выбрать наиболее подходящий вариант управления пенсионными накоплениями.

Как выбрать управляющую компанию

Для передачи накоплений в доверительное управление необходимо выбрать компанию из официального реестра УИП и подать заявление.

Сделать это можно:

через личный кабинет на сайте ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи;

в любом отделении ЕНПФ при наличии документа, удостоверяющего личность.

Заявления обрабатываются автоматически, а передача накоплений управляющей компании осуществляется в течение 30 календарных дней.

Как защищены пенсионные накопления

В ЕНПФ отметили, что для защиты средств вкладчиков предусмотрен ряд механизмов.

Если доходность портфеля окажется ниже установленного ориентира, управляющая компания будет обязана компенсировать разницу за счет собственных средств.

Пенсионные активы будут храниться в независимом банке-кастодиане и продолжат учитываться на индивидуальном пенсионном счете вкладчика в ЕНПФ. При этом средства отделены от активов самой управляющей компании.

Также действуют ограничения на инвестиции: управляющие компании смогут вкладывать пенсионные средства только в разрешенные финансовые инструменты. Инвестирование в криптовалюты и другие высокорисковые цифровые активы не допускается.

В настоящее время к управлению пенсионными активами допущены шесть управляющих инвестиционным портфелем компаний.

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