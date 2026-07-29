ЕНПФ разъяснил, что изменится в управлении пенсионными накоплениями с 2027 года

В Едином накопительном пенсионном фонде рассказали о сохранности пенсионных накоплений, передаче средств частным управляющим компаниям и новых возможностях для вкладчиков.

Что будет с пенсионными накоплениями

С 1 января 2027 года государство продолжит гарантировать сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в размере фактически внесенных средств.

Гарантия обеспечивается за счет государственного регулирования деятельности Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и управляющих инвестиционным портфелем (УИП), а также требований к инвестиционной деятельности, контролю рисков и диверсификации пенсионных активов.

Пенсионная система Казахстана остается под контролем и ответственностью государства.

Кто управляет пенсионными активами

Инвестированием пенсионных активов занимается Национальный банк Казахстана, а с 2021 года – также частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП), имеющие соответствующие лицензии.

Их задача – эффективно управлять пенсионными средствами, инвестируя их в различные финансовые инструменты и получая инвестиционный доход.

В реестр УИП входят шесть компаний:

АО «Alatau City Invest»;

АО «BCC Invest»;

АО «Сентрас Секьюритиз»;

АО «Halyk Finance»;

АО «Halyk Global Markets»;

АО «Tansar Capital».

Информацию об управляющих компаниях и их инвестиционных стратегиях можно найти на сайте ЕНПФ и на интернет-платформе invest.enpf.kz.

Можно ли будет передать все пенсионные накопления

С сентября 2026 года вкладчики смогут передавать в управление УИП до 100% пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Ранее возможность передачи была ограничена: до 50% обязательных и профессиональных пенсионных накоплений и до 100% добровольных пенсионных накоплений.

Вкладчик сможет самостоятельно выбрать одного или нескольких УИП, а также инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, ожидаемой доходностью и сроком вложений.

Для передачи средств необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте enpf.kz, интернет-платформу invest.enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи или обратиться в отделение ЕНПФ.

Что дает передача в УИП

Новая возможность позволит вкладчикам самостоятельно выбирать стратегии управления своими накоплениями и компании, которые будут заниматься инвестированием средств.

При этом ЕНПФ сохранит роль единого учетного и информационного центра. Фонд продолжит вести индивидуальные пенсионные счета граждан независимо от того, кто управляет активами – Национальный банк или выбранный вкладчиком УИП.

Через платформу invest.enpf.kz граждане смогут сравнивать результаты работы управляющих компаний, включая:

доходность за разные периоды;

структуру инвестиционных портфелей;

состав финансовых инструментов;

инвестиционные стратегии управляющих.

Информация об управлении пенсионными активами будет регулярно обновляться на ресурсах ЕНПФ.

Кто отвечает за сохранность средств при управлении УИП?

УИП несут ответственность за доверительное управление пенсионными активами.

Если доходность, полученная управляющей компанией, окажется ниже минимального установленного уровня, УИП обязана компенсировать отрицательную разницу за счет собственного капитала.

При этом вкладчик самостоятельно принимает решение о выборе управляющей компании и инвестиционной стратегии с учетом уровня риска и ожидаемой доходности.

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