Переговоры США и Ирана зашли в тупик — Axios

Попытки Катара добиться дипломатического прорыва между США и Ираном на этой неделе не принесли существенного результата. Стороны по-прежнему расходятся по ключевым вопросам и пока не готовы идти на компромисс, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, катарский посредник Али аль-Тавади провел в Нью-Йорке несколько часов переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, однако сблизить позиции сторон не удалось.

«Переговоры зашли в тупик. Иран выдвигает требования, которые США не могут принять, а США считают, что они выигрывают, поэтому не видят необходимости идти на компромисс», – приводит Axios слова одного из источников.

Катарские представители намерены продолжить посреднические усилия, однако, по данным издания, они разочарованы позициями обеих сторон. Отсутствие прогресса усиливает опасения, что затяжной дипломатический тупик может привести к возобновлению масштабных боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг последнее предложение Ирана, переданное американской стороне в ходе непрямых переговоров в Нью-Йорке. При этом Катар и другие посредники продолжили попытки вернуть стороны к переговорам.

Как ранее сообщал Axios, Вашингтон обсуждал возможность смягчения санкций и размораживания части иранских активов в обмен на конкретные шаги Тегерана по ограничению ядерной программы.

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