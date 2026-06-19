В Караганде во время практического экзамена на получение водительского удостоверения произошло ДТП на территории спецЦОНа.

По данным филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области», кандидат в водители допустила ошибку при выполнении задания. Она перепутала педаль газа с тормозом. В результате автомобиль Kia въехал в ограждение автодрома.

В ведомстве отмечают, что подобные ситуации во время экзаменов случаются не впервые и чаще всего связаны с недостаточной подготовкой будущих водителей. Обучение в автошколах должно включать не только теоретическую часть, но и формирование уверенных практических навыков управления автомобилем.

В департаменте полиции Карагандинской области уточнили, что происшествие произошло 17 июня в 12:31 на территории автоЦОНа.

"За рулём находилась 19-летняя кандидат в водители автомобиля Kia. Пострадавших нет, девушка привлечена к административной ответственности", – сообщили правоохранители.

Отмечается, что спецЦОН Карагандинской области располагает 11 экзаменационными автомобилями, что важно для проведения практических экзаменов для будущих водителей региона.

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