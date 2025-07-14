В рамках разбирательства по громкому делу о хищении благотворительных средств суд раскрыл неизвестные ранее детали биографии Перизат Кайрат. Как выяснилось, обвиняемая в 2012 году уже привлекалась к уголовной ответственности, а её данные об образовании не соответствуют действительности, передаёт BAQ.KZ.

Формально Кайрат не имеет судимости, однако, по данным прокуроров, в 2012 году она уже вовлекалась в орбиту уголовного преследования. Тогда уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Также на суде стало известно, что образование Перизат Кайрат — неоконченное среднее. Это полностью опровергает ранее транслируемые ей сведения в социальных сетях, где она заявляла об окончании зарубежного вуза и предпринимательском опыте в ОАЭ. Следствие считает, что подобные заявления были направлены на формирование положительного образа и привлечение доверия со стороны жертв.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.