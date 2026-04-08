Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается
В КУИС подтвердили, что осуждённая отбывает срок в учреждении УИС и привлечена к работам по содержанию служебных помещений.
Сегодня 2026, 13:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Instagram
Осуждённая Перизат Кайрат за мошенничество отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы и уже привлечена к труду, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что осуждённая содержится в учреждении УИС в соответствии с решением суда.
«Осужденная отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии с решением суда. Осужденная трудоустроена в учреждении и осуществляет уборку служебных помещений», - сообщили в ведомстве.
Напомним, Перизат Кайрат обвинили в мошенничестве с благотворительными сборами.
