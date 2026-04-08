Осуждённая Перизат Кайрат за мошенничество отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы и уже привлечена к труду, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что осуждённая содержится в учреждении УИС в соответствии с решением суда.

«Осужденная отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии с решением суда. Осужденная трудоустроена в учреждении и осуществляет уборку служебных помещений», - сообщили в ведомстве.

Напомним, Перизат Кайрат обвинили в мошенничестве с благотворительными сборами.

Читайте также:

