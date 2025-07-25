Недвижимость, автомобили и денежные средства, приобретённые на похищенные благотворительные средства, будут конфискованы. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно приговору суда, у Перизат Кайрат изъяты следующие объекты:

– частный дом в коттеджном посёлке Vela Village;

– квартиры и машиноместа в жилых комплексах Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold и Көк Жайлау;

– автомобили премиум-класса:

• Mercedes-Benz S450 (2024 г.),

• Lexus LX 600 (2024 г.),

• Mercedes-Benz EQE 500 4Matic (2023 г.),

• Haval H6 GT (2024 г.);

– 100% доля в уставном капитале ТОО Rebel Flowers;

– более 97 миллионов тенге и 22 тысячи долларов США.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.

Сегодня был оглашен приговор.