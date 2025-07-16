В рамках судебного процесса по делу о хищении благотворительных средств, связанных с общественным объединением "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", были озвучены официальные сведения об образовании подсудимой Перизат Кайрат. Как выяснилось, в наличии у неё имеется лишь аттестат об окончании 9 классов, передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным, предоставленным следствием, в 2006 году Кайрат поступила в Мангистауский колледж искусств на факультет хорового дирижирования.

"В 2007 году был оформлен приказ о переводе на следующий курс, в деле также приобщены экзаменационные листы и медицинская справка. Однако диплома об окончании учебного заведения Кайрат так и не получила", — зачитала прокурор.

Таким образом, официальные сведения об образовании, озвученные в суде, опровергают публичные заявления подсудимой о якобы полученном высшем образовании за рубежом. Следствие полагает, что ложная информация могла использоваться для формирования положительного имиджа и привлечения доверия со стороны потенциальных жертв.

Как ранее заявили прокуроры, общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", возглавляемое Кайрат, получало крупные переводы якобы на помощь пострадавшим от паводков и на строительство реабилитационного центра. Однако вместо заявленных целей, по версии следствия, деньги тратились на личные нужды: автомобили, элитную недвижимость и VIP-номера.

В деле также фигурируют десятки других потерпевших — от представителей НИШ и частных компаний до простых граждан, перечислявших деньги в фонд.