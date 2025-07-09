До начала судебного заседания в Астане обвиняемая Перизат Кайрат сообщила, что подвергалась физическому насилию в ходе досудебного расследования. По её словам, в отношении неё уже возбуждено уголовное дело, и соответствующее свидетельство о побоях можно запросить в прокуратуре города Астаны, передаёт BAQ.KZ.

"Это противозаконно — подвергать [насилию]. Можете даже запросить у прокуратуры города Астаны, в ЕРДР всё есть — возбудили дело", — заявила Кайрат, отвечая на вопросы журналистов.

Также она отметила, что впервые увидела свою мать только сегодня, хотя статус подозреваемой ей был присвоен ещё 18 марта.

"Мне ни разу не давали общественных защитников", — подчеркнула обвиняемая.

На вопрос, с какой целью к ней применяли насилие, Перизат отказалась отвечать.

"Я до сегодняшнего дня не давала показания. Поймите правильно, чтобы завтра мои слова против меня не использовали. Я ждала справедливого суда", — пояснила Перизат Кайрат.

Защита Кайрат заявила, что намерена добиваться справедливого разбирательства и привлечения правозащитников к делу.

BAQ.KZ продолжает следить за развитием судебного процесса.

Ранее сообщалось о начале суда над общественницей.

Обе фигурантки Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в масштабном хищении свыше 3 миллиардов тенге у граждан и организаций Казахстана.

По версии следствия, сбор денег велся под видом оказания благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщал, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.

Ранее также сообщалось, что сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.