На молочно-товарную ферму ТОО «СК Агро 2050» в Северо-Казахстанской области доставили первую партию племенного скота из Германии.

Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства, на предприятие прибыли 165 нетелей голштино-фризской породы.

Животных после прохождения необходимых процедур в аэропорту Караганды доставили на молочно-товарную ферму, расположенную в районе Магжана Жумабаева.

Прибывшее поголовье разместили на карантине. Здесь проводятся предусмотренные ветеринарно-профилактические мероприятия.

Сколько скота завезут

Всего в рамках проекта планируется завезти 660 голов племенного скота. Оставшиеся 495 нетелей будут доставлены в несколько этапов.

Приобретение животных осуществляется в рамках Комплексного плана развития животноводства. Через СПК «Солтүстік» по программе «Береке» на это направление профинансировано 1,4 млрд тенге.

Как изменится производство

Проект предусматривает поэтапное увеличение поголовья на молочно-товарной ферме до 12 тысяч голов.

После выхода комплекса на плановые показатели предприятие рассчитывает производить до 150 тонн молока в сутки.

Кроме того, в рамках проекта планируется создать более 120 постоянных рабочих мест.

Завоз племенного скота направлен на увеличение дойного стада и развитие молочного производства на предприятии. Реализация проекта предусматривает расширение производственных мощностей и обновление поголовья.

Ранее в Казахстан завезли 148 голов скота редкой породы.

Перед отправкой скот отстоял 21-дневный карантин в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Казахстана.

Сейчас специалисты проверяют сопроводительные ветеринарные документы. Дальше животных ждет физический осмотр, во время которого сверят состояние их здоровья, идентификационные номера и соответствие бумаг установленным требованиям.

Если контроль пройдет без замечаний, стадо отправят в крестьянское хозяйство «Арыстанов» в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.

Читайте также: