Первый национальный спутник Кыргызстана отправился на орбиту
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Первый национальный спутник Кыргызстана успешно отправлен на орбиту с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. В церемонии запуска принял участие президент страны Садыр Жапаров, находящийся в США с рабочим визитом.
Запуск состоялся 1 октября. Спутник вошел в группу космических аппаратов, выведенных на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Управлять первым кыргызстанским спутником будут из центра в Бишкеке.
Как сообщили в администрации президента Кыргызстана, проект стал результатом сотрудничества страны с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Спутник планируют использовать прежде всего для наблюдения за территорией страны. С его помощью можно будет следить за состоянием сельскохозяйственных земель, ледников, водоемов, лесов и пастбищ.
Полученные из космоса данные также намерены применять для оценки рисков природных катастроф, выявления незаконной добычи полезных ископаемых и несанкционированных свалок, поиска источников загрязнения и оптимизации логистических маршрутов.
В дальнейшем спутниковые данные интегрируют в государственные цифровые системы. На их основе планируется создавать пространственные карты и аналитические модели для принятия решений, инвестиционного планирования и контроля государственных программ.
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