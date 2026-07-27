Несмотря на рекордное количество тестов на ВИЧ, в Казахстане ежегодно выявляют все меньше новых случаев заболевания. По словам специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний, это связано с тем, что большинство людей, которых можно было обнаружить стандартными методами, уже знают о своем статусе, передает BAQ.KZ.

В последние годы объем тестирования на ВИЧ в стране продолжает расти.

Если в 2020 году было проведено около 3,1 млн исследований, то в 2025 году этот показатель достиг 4 947 736. Сегодня тестированием охвачено 22,4% населения, а ежедневно в Казахстане выполняется около 13–14 тысяч тестов.

Новых случаев выявляют меньше

При увеличении числа исследований количество новых диагнозов постепенно снижается.

В 2025 году в стране зарегистрировали 3 426 новых случаев ВИЧ – примерно столько же, сколько пять лет назад. За первые пять месяцев 2026 года выявлено 1 343 случая, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты отмечают, что такая тенденция соответствует мировой практике.

Почему найти новых пациентов становится сложнее

Как отмечается в обзоре, опубликованном в научном журнале The Lancet HIV, по мере того как все больше людей узнают о своем ВИЧ-статусе, оставшихся выявить становится значительно труднее.

Многие представители групп риска не обращаются в медицинские учреждения, поэтому традиционные методы тестирования уже не позволяют охватить всех нуждающихся в обследовании.

На помощь приходят аутрич-работники

Именно поэтому все большую роль играют аутрич-работники, которые самостоятельно выходят к людям и предлагают пройти экспресс-тестирование.

Сегодня в Казахстане работают 551 такой специалист. Только за последний год при их участии было выявлено 109 случаев ВИЧ.

Кроме проведения тестирования они консультируют людей, помогают получить средства доконтактной профилактики и сопровождают пациентов от первого теста до постановки на диспансерный учет.

Эксперты призывают усилить сотрудничество

Представители общественного фонда Community Friends считают, что универсального подхода к профилактике ВИЧ не существует.

По их словам, методы работы должны учитывать особенности каждого региона и конкретных групп населения. Также эксперты предлагают укрепить взаимодействие между неправительственными организациями и региональными центрами по профилактике ВИЧ.

Диагностика и лечение остаются бесплатными

В Министерстве здравоохранения напоминают, что диагностика и лечение ВИЧ входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

Все необходимые медицинские услуги предоставляются гражданам независимо от наличия статуса в системе обязательного социального медицинского страхования.

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