Почему выявлять новые случаи ВИЧ в Казахстане становится все сложнее
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Несмотря на рекордное количество тестов на ВИЧ, в Казахстане ежегодно выявляют все меньше новых случаев заболевания. По словам специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний, это связано с тем, что большинство людей, которых можно было обнаружить стандартными методами, уже знают о своем статусе, передает BAQ.KZ.
В последние годы объем тестирования на ВИЧ в стране продолжает расти.
Если в 2020 году было проведено около 3,1 млн исследований, то в 2025 году этот показатель достиг 4 947 736. Сегодня тестированием охвачено 22,4% населения, а ежедневно в Казахстане выполняется около 13–14 тысяч тестов.
Новых случаев выявляют меньше
При увеличении числа исследований количество новых диагнозов постепенно снижается.
В 2025 году в стране зарегистрировали 3 426 новых случаев ВИЧ – примерно столько же, сколько пять лет назад. За первые пять месяцев 2026 года выявлено 1 343 случая, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Специалисты отмечают, что такая тенденция соответствует мировой практике.
Почему найти новых пациентов становится сложнее
Как отмечается в обзоре, опубликованном в научном журнале The Lancet HIV, по мере того как все больше людей узнают о своем ВИЧ-статусе, оставшихся выявить становится значительно труднее.
Многие представители групп риска не обращаются в медицинские учреждения, поэтому традиционные методы тестирования уже не позволяют охватить всех нуждающихся в обследовании.
На помощь приходят аутрич-работники
Именно поэтому все большую роль играют аутрич-работники, которые самостоятельно выходят к людям и предлагают пройти экспресс-тестирование.
Сегодня в Казахстане работают 551 такой специалист. Только за последний год при их участии было выявлено 109 случаев ВИЧ.
Кроме проведения тестирования они консультируют людей, помогают получить средства доконтактной профилактики и сопровождают пациентов от первого теста до постановки на диспансерный учет.
Эксперты призывают усилить сотрудничество
Представители общественного фонда Community Friends считают, что универсального подхода к профилактике ВИЧ не существует.
По их словам, методы работы должны учитывать особенности каждого региона и конкретных групп населения. Также эксперты предлагают укрепить взаимодействие между неправительственными организациями и региональными центрами по профилактике ВИЧ.
Диагностика и лечение остаются бесплатными
В Министерстве здравоохранения напоминают, что диагностика и лечение ВИЧ входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
Все необходимые медицинские услуги предоставляются гражданам независимо от наличия статуса в системе обязательного социального медицинского страхования.
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