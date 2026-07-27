В Астане создана комиссия для расследования случая заболевания туберкулезом у ребенка. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщили в управлении общественного здравоохранения.

Ранее пользовательница Threads сообщила, что туберкулез выявили у ее годовалого племянника, и попросила придать ситуации общественный резонанс.

"Минздрав как вы допустили что в 1 городской больнице работала медсестра с открытым туберкулезом? Теперь у моего племянника обнаружили туберкулез (ребенку всего год!). КТ подтвердил туберкулез", - написала автор поста.

В управлении общественного здравоохранения отметили, что по данному факту начато расследование.

«По данному случаю создана комиссия для проведения расследования по факту заболевания туберкулезом ребенка. В состав комиссии включены главные внештатные специалисты УОЗ: педиатр, фтизиатр, пульмонолог, специалист по лучевой и функциональной диагностике», - сообщили в ведомстве корреспонденту редакции.

По их данным, к работе комиссии также привлекут специалистов Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Казахстана и департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны.

В управлении подчеркнули, что соответствующая работа уже начата. Другие подробности и предварительные выводы расследования в ведомстве пока не сообщили.

Ранее мы писали о том, что Минздрав меняет правила диагностики рака. Согласно проекту, выполнять иммуногистохимические, молекулярно-генетические и FISH-исследования смогут специалисты с медико-биологическим, биологическим, химическим и химико-биологическим образованием.

Также сообщалось, что до 15 августа проверят все роддома и перинатальные центры страны. Соответствующее поручение дала министр здравоохранения Акмарал Альназарова на аппаратном совещании, посвященном вопросам совершенствования системы инфекционного контроля.

Напомним, за 2024–2026 годы на закуп вакцин направлено более 146 млрд теңге. Во все три года приобреталось по 19 наименований препаратов: в 2024 году – на сумму свыше 52 млрд теңге, в 2025-м – более 49 млрд, в 2026-м – более 45 млрд теңге.