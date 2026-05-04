PGL Astana 2026: в Астане пройдет турнир по Counter-Strike 2

Астана вновь станет центром мирового киберспорта - в столице пройдет международный турнир PGL Astana 2026.

Как сообщили в акимате города, в соревновании по Counter-Strike 2 примут участие 16 сильнейших команд мира. За матчами будут следить миллионы зрителей по всему миру.

Турнир пройдет с 15 по 17 мая на площадке Barys Arena.

Организатором выступает PGL Esports SRL - один из ведущих мировых операторов киберспортивных соревнований.

Отмечается, что предыдущий турнир, прошедший в 2025 году, показал высокий интерес со стороны международной аудитории и рекордные показатели онлайн-просмотров. Это позволило Астане укрепить позиции одного из новых центров мирового киберспорта.

В 2026 году призовой фонд увеличен до 1,6 млн долларов, что делает турнир одним из самых крупных по Counter-Strike 2 вне серии мэйджоров.

Напомним, с 29 июля по 9 августа 2026 года в столице Казахстана пройдут международные соревнования - масштабный турнир, объединяющий классический спорт и видеоигры в формате фиджитал. Более 900 спортсменов из разных стран мира приедут в Астану, чтобы принять участие в Games of the Future 2026. Участники будут соревноваться сразу в двух пространствах - физическом и цифровом - в восьми дисциплинах, а общий призовой фонд турнира составит 4,75 миллиона долларов.

