Пламя вырвалось из-под капота автомобиля на трассе Шымкент – Самара
18 Августа 2026, 18:15
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18 Августа 2026, 18:1518 Августа 2026, 18:15
172Фото: кадр из видео
В Туркестанской области сотрудники патрульной полиции помогли потушить автомобиль, загоревшийся на республиканской трассе Шымкент – Самара.
По данным МЧС, инцидент произошел во время патрулирования дороги.
Что произошлоПатрульные полицейские Ильяс Сералы и Курбан Талас заметили на обочине Volkswagen Golf. Из-под капота автомобиля вырывалось пламя.В салоне находились водитель и ее подруга. Полицейские оперативно остановились и приступили к тушению возгорания с помощью имеющихся средств пожаротушения.
К полицейским присоединились водители проезжавших автомобилей. Благодаря совместным и оперативным действиям огонь удалось быстро локализовать, не допустив его распространения.По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.Происшествие зафиксировал видеорегистратор служебного автомобиля.
Есть ли пострадавшиеВ результате инцидента никто не пострадал. Своевременная реакция полицейских и неравнодушных водителей позволила избежать более серьезных последствий.Полиция призывает автомобилистов регулярно проверять техническое состояние транспортных средств, особенно электропроводку и другие системы, неисправность которых может привести к возгоранию.
Ранее в столичном районе "Сарыарка" на улице Касым Аманжол произошёл пожар автомобиля, в результате которого пострадали несколько человек.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны, возгорание началось после того, как в машине произошёл взрыв газо-воздушной смеси. Инцидент произошёл до прибытия пожарных подразделений, после чего транспортное средство полностью охватило огнём.
В результате происшествия огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили – несколько машин получили повреждения.
Пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь на месте. Затем их доставили в медицинские учреждения. Сведения о состоянии пострадавших пока не разглашаются.
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