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Пламя вырвалось из-под капота автомобиля на трассе Шымкент – Самара

18 Августа 2026, 18:15
АВТОР
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кадр из видео 18 Августа 2026, 18:15
18 Августа 2026, 18:15
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Фото: кадр из видео
В Туркестанской области сотрудники патрульной полиции помогли потушить автомобиль, загоревшийся на республиканской трассе Шымкент – Самара.
 
По данным МЧС, инцидент произошел во время патрулирования дороги.

Что произошло

Патрульные полицейские Ильяс Сералы и Курбан Талас заметили на обочине Volkswagen Golf. Из-под капота автомобиля вырывалось пламя.В салоне находились водитель и ее подруга. Полицейские оперативно остановились и приступили к тушению возгорания с помощью имеющихся средств пожаротушения.
 
К полицейским присоединились водители проезжавших автомобилей. Благодаря совместным и оперативным действиям огонь удалось быстро локализовать, не допустив его распространения.По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.Происшествие зафиксировал видеорегистратор служебного автомобиля.

Есть ли пострадавшие

В результате инцидента никто не пострадал. Своевременная реакция полицейских и неравнодушных водителей позволила избежать более серьезных последствий.Полиция призывает автомобилистов регулярно проверять техническое состояние транспортных средств, особенно электропроводку и другие системы, неисправность которых может привести к возгоранию.
 
 
Ранее в столичном районе "Сарыарка" на улице Касым Аманжол произошёл пожар автомобиля, в результате которого пострадали несколько человек.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны, возгорание началось после того, как в машине произошёл взрыв газо-воздушной смеси. Инцидент произошёл до прибытия пожарных подразделений, после чего транспортное средство полностью охватило огнём.

В результате происшествия огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили – несколько машин получили повреждения.

Пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь на месте. Затем их доставили в медицинские учреждения. Сведения о состоянии пострадавших пока не разглашаются.

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