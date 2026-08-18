Пламя вырвалось из-под капота автомобиля на трассе Шымкент – Самара

В Туркестанской области сотрудники патрульной полиции помогли потушить автомобиль, загоревшийся на республиканской трассе Шымкент – Самара.

По данным МЧС, инцидент произошел во время патрулирования дороги. Что произошло Патрульные полицейские Ильяс Сералы и Курбан Талас заметили на обочине Volkswagen Golf. Из-под капота автомобиля вырывалось пламя.В салоне находились водитель и ее подруга. Полицейские оперативно остановились и приступили к тушению возгорания с помощью имеющихся средств пожаротушения.

К полицейским присоединились водители проезжавших автомобилей. Благодаря совместным и оперативным действиям огонь удалось быстро локализовать, не допустив его распространения.По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.Происшествие зафиксировал видеорегистратор служебного автомобиля. Есть ли пострадавшие В результате инцидента никто не пострадал. Своевременная реакция полицейских и неравнодушных водителей позволила избежать более серьезных последствий.Полиция призывает автомобилистов регулярно проверять техническое состояние транспортных средств, особенно электропроводку и другие системы, неисправность которых может привести к возгоранию.