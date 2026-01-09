В рамках реализации поручений Главы государства и мероприятий Года цифровизации и искусственного интеллекта заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев утвердили план цифровизации строительной отрасли на 2026–2027 гг., передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство РК.

Документ определяет ключевые задачи цифровой трансформации строительной отрасли и охватывает весь жизненный цикл объектов строительства – от этапов планирования и проектирования до строительства, ввода в эксплуатацию и последующего использования зданий и сооружений.

- План предусматривает комплекс практических мер, направленных на упрощение и ускорение процессов в строительстве. В числе приоритетных направлений – внедрение обязательного BIM-проектирования, автоматизация государственных услуг в сфере строительства, формирование цифровых паспортов объектов, а также перевод строительных норм и стандартов в машиночитаемый формат. Ожидается, что данные меры позволят сократить количество ручных операций, снизить риски ошибок и повысить предсказуемость реализации строительных проектов, - говорится в сообщении.

Реализация плана нацелена на повышение прозрачности и управляемости отрасли, сокращение сроков и затрат на строительство, снижение административных барьеров, а также повышение качества и безопасности строительных объектов.

Ранее Глава государства подписал строительный и цифровой кодексы.