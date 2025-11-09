В Эр-Рияде проходят соревнования по плаванию в рамках Игр исламской солидарности. Казахстанские спортсмены успешно преодолели очередные этапы и вышли в финальные раунды, передает BAQ.KZ.

На дистанции 200 метров комплексным плаванием казахстанец Айбат Мырзамуратов стал вторым, обеспечив себе место в финале.

В дисциплине 100 метров на спине два представителя Казахстана — Глеб Коваленя и Максим Сказобцов — уверенно преодолели квалификацию и прошли в полуфинал.

Соревнования продолжаются, и казахстанские пловцы сохраняют шансы на медали Игр.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.