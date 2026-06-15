С начала года на ветеринарном контрольном посту "Нур Жолы" в Панфиловском районе области Жетысу выявлено и пресечено 7 случаев нарушения ветеринарного законодательства при ввозе и транзите грузов из Китая.

По данным территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, в ходе проверок было задержано более 113 тонн продукции животного происхождения. В их числе – 66,4 тонны замороженного куриного филе, 46,8 тонны утиного мяса и 22 тонны кормов для рыб.

Выяснилось, что ввоз и транзит продукции осуществлялись с нарушением временных ветеринарных ограничений, установленных в отношении птицеводческой продукции из Китая.

По итогам проверок к административной ответственности привлечены 2 физических и 4 юридических лица.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и нормами ЕАЭС задержанная продукция признана небезопасной и подлежала уничтожению.

С марта по май 2026 года вся партия была утилизирована методом сжигания на специально оборудованной площадке в Панфиловском районе.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение ветеринарных требований при перемещении подконтрольных грузов через государственную границу является обязательным для всех участников внешнеэкономической деятельности.

Ранее на фитосанитарном контрольном посту "Нұр Жолы" государственные инспекторы пресекли попытку ввоза в Казахстан крупных партий заражённой подкарантинной продукции из Китая.

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