Продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов прокомментировал отмену концерта певицы Земфиры в Алматы, передаёт BAQ.KZ.

Он считает, что причина в том, что неверна была выбрана площадка для проведения мероприятия.

"Сначала концерт анонсировали на территории другой площадки. Месяц велись продажи, потом они увидели, что продажи низкие. Эта площадка была очень далеко от Алматы. Она открытая и неизвестная. Потом они перенесли на вторую площадку. Давайте говорить, что территория стадиона КазНУ, наверное, неправильная концертная площадка. В моём понимании, в Алматы есть прекрасные концертные площадки", - сказал продюсер на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что государство здесь ни при чём, проблема в слабой проработке и ошибочном выборе площадки.

"Я вам говорю как частник, который в том числе в этом вопросе разбирается так же, как тот организатор, который приглашал Земфиру. Вопрос проработки площадки есть. И он номер один", - заключил продюсер.

Ранее Малик Хасенов сообщил, сколько налогов принесут концерты Джей Ло и Backstreet Boys в Казахстане.

Концерт группы пройдет 21 сентября в Астане и 19 сентября в Алматы.

Выступление же Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года.

BAQ.KZ писал о том, насколько сложно организовать концерт звезды класса "А" в Астане.