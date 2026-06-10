Аккенженов объяснил, почему бензин нельзя продавать дешевле

Рост цен на топливо в Казахстане обусловлен как мировыми тенденциями, так и внутренними факторами рынка. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов, отвечая на вопрос журналистов о том, почему стоимость бензина продолжает увеличиваться, несмотря на наличие собственной нефтедобычи и нефтеперерабатывающих заводов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, качество топлива, производимого на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, соответствует всем установленным требованиям.

"Наша продукция, которую выпускают три крупных нефтеперерабатывающих завода Казахстана, полностью соответствует всем требованиям качества. При необходимости мы готовы организовать пресс-туры, чтобы вы сами увидели, как проводятся лабораторные исследования и подтверждается качество топлива", – сказал Аккенженов.

Глава Минэнерго отметил, что на формирование цен влияет целый ряд фундаментальных факторов.

"Есть мировые тренды, есть внутренний спрос и предложение. Мы не можем продавать продукцию ниже её себестоимости", – подчеркнул министр.

Что происходит с добычей нефти

По его словам, одной из долгосрочных проблем остается сокращение ресурсной базы. В ряде нефтедобывающих регионов страны наблюдается снижение объемов добычи.

"Сегодня мы видим существенное снижение добычи в Кызылординской области, снижается добыча и в Актюбинской области. Да, прирост показывает Тенгиз, однако Казахстан в определенный момент достигнет плато добычи. Это нужно понимать", – отметил он.

Министр считает, что в ближайшие десять лет для страны ключевым вопросом станет восполнение ресурсной базы.

"Чем активнее Казахстан будет работать над восполнением своей ресурсной базы, тем более позитивно это будет влиять на ценовую ситуацию в будущем", – пояснил Аккенженов.

Он также добавил, что сегодня ситуация на топливном рынке во многом определяется балансом внутреннего спроса и предложения.

По словам главы Минэнерго, именно эти факторы оказывают основное влияние на формирование цен на нефтепродукты внутри страны.

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